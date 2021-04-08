السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 2586 إصابة جديدة بكورونا



نور سلطان 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2586 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 261.503 إصابات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 229.538 حالة .

// انتهى //

09:33ت م

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نور سلطان 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسسجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2586 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1449 حالة.وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 261.503 إصابات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 229.538 حالة .// انتهى //09:33ت م0032

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