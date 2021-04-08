السعودية اليوم / جمعية أجياد تعلن خطتها الدعوية خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة خطتها الدعوية لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، التي تتمثل في إقامة محاضرات إيمانية عن بعد وكلمات وعظية وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 25 لغة عالمية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية من إنتاج مقاطع دعوية وإطلاق مسابقات دعوية ووطنية لغرس قيمة اللحمة الوطنية.

وتأتي هذه البرامج الدعوية متوافقة مع الخطة المرسومة من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

كما تصاحب البرامج دروسٌ علميةٌ وتوزيع الكتيبات المترجمة والمصاحف بلغات مختلفة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات وإنتاج مقاطع مرئية توعوية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

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08:23ت م

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