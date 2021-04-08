السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 20407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77707 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.

// انتهى //

07:25ت م

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برلين 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و930852 حالة بعد تسجيل 20407 إصابات جديدة.وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77707 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.// انتهى //07:25ت م0030

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