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السعودية | الحصيني : أمطار خلال الساعات القادمة على هذه المناطق!

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - متابعات

كشف محلل الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الجوية على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وقال “الحصيني”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”متوقع من مساء اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة وشمالي الرياض والشرقية”.

وأشار:” توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح الأجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على جميع مناطق المملكة عدا المرتفعات الغربية والجنوبية معتدلة نهاراً باردة نسبياً ليلا”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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