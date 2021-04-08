شكرا لمتابعة خبر عن شكوى جديدة من أسرة متوفاة القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية أزمة رفض مستشفى بالقنفذة لجثة سيدة متوفاة بثلاجة الموتى، كشفت أسرة المتوفاة أن المشكلة لم تتوقف عند ذلك فقط.

واشتكت أسرة المتوفاة من التأخير حتى الآن في إصدار شهادات الوفاة وإرسالها للأحوال المدنية، بحسب عكاظ.

وكان المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي، عقب على الواقعة بأن طوارئ المستشفى استقبل المتوفاة، وتم تشخيص الوفاة على أنها طبيعية، وتم تسليم الجثة لذويها بعد إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن ثلاجة الموتى متاحة للاستخدام، لافتا إلى أنه تم إجراء إحلال لثلاجات الموتى فيها مؤخرًا، وأن نقل المتوفين من المنازل ليس من اختصاص وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه تم توجيه جهات الاختصاص للتحقق من جميع التفاصيل التي وردت في شكوى أهل المتوفاة.

اقرأ أيضًا