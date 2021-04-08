شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات الحالة المطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وقال الحصيني: " متوقع من مساء اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة وشمالي الرياض والشرقية.

كما توقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح الأجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على جميع مناطق المملكة عدا المرتفعات الغربية والجنوبية معتدلة نهاراً باردة نسبياً ليلا.