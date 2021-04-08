شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مركز الجمش يطلق حملة "الخوارج شرار الخلق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أطلق سعادة رئيس مركز الجمش الأستاذ فهد بن علي آل علي حملة " الخوارج شرار الخلق "

وقد استمع سعادته لشرح مفصل من رئيس مركز هيئة الجمش الشيخ مشحن بن طنف العتيبي عن هذه الحملة المباركة ، وما تضمنته من فعاليات وجولات ميدانية وتوعوية تهدف لتوعية المجتمع وتحذير أفراده من خطر الخوارج.

من جانبه أشاد سعادة رئيس المركز بهذه الحملة التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفرق الضالة وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم.