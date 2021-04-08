شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق: وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار خبير الطقس خالد الزعاق، إلى قرب وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شهر شعبان، قائلا:" هناك حركة غريبة لاثنين من أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية بالقرب من الأرض".

وأوضح خالد الزعاق، عبر قناة "العربية":" أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية المشتري وزحل، والعرب يسمونها بالسرايات لأن لها حركة تسري بها بين النجوم بحركة مغايرة، وأهم السرايات المشتري وزحل والمريخ والزهرة".

ولفت:"خلال هذه الأيام سنشاهد جرمين سماويين بالجهة الشرقية قبيل شروق الشمس، الأعلى منهما زحل والأسفل منهما المشتري".

وتابع:"كان أهالينا رحمهم الله، يشاهدون كوكبي المشتري والزهرة في النهار، ويسمونها نجوم الظهر، ومنها أخذوا المثل المشهور في التهديد (والله لا وريك نجوم الظهر)"، مضيفا:"هلال آخر شهر شعبان سيقترب منهما بشكل مقارن، والمشترى عملاق المجموعة الشمسية فهو أكبر من الأرض بـ 1200 مرة، والقمر أصغر من الأرض بأربع مرات".