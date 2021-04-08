شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. روبوتات تفاجئ زبائن أحد المطاعم في جازان بتقديم الطلبات على الطاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو روبوتات تقدم الخدمة والطلبات للزبائن على الطاولات في أحد المطاعم بجازان.

وبدا في الفيديو، الروبوتات تقوم بخدمة زبائن المطعم، وتقدم الطلبات لهم بحسب أرقام الطاولات التي يجلسون عليها.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالفكرة، موضحين أن مثل هذه المشاريع تصب في إطار برنامج جودة الحياة، وتسهم في الترويج السياحي للمنطقة.