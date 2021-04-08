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شاهد.. روبوتات تفاجئ زبائن أحد المطاعم في جازان بتقديم الطلبات على الطاولات

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو روبوتات تقدم الخدمة والطلبات للزبائن على الطاولات في أحد المطاعم بجازان.

وبدا في الفيديو، الروبوتات تقوم بخدمة زبائن المطعم، وتقدم الطلبات لهم بحسب أرقام الطاولات التي يجلسون عليها.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالفكرة، موضحين أن مثل هذه المشاريع تصب في إطار برنامج جودة الحياة، وتسهم في الترويج السياحي للمنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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