الجهات الأمنية تُطيح بـ3 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن

ألقت الجهات الأمنية القبض على ثلاثة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن.

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصين من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود، ضبط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إلى أنَّه جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.