«صحة عسير» توفر 32 مركزًا لتطعيم لقاح كورونا.. المستفيدون يشيدون بتدابير المملكة الوقائية

تقدّم "صحة عسير" تطعيم لقاح كورونا في 32 مركزًا موزعًا على محافظات المنطقة، تمَّ تهيئتها بجميع التجهيزات اللازمة وتوفير كافة الخدمات فيها، ويعمل بها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوَّه عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في مراكز اللقاحات بمنطقة عسير التي تشهد إقبالًا كبيرًا منذ انطلاق حملة التطعيم بالمنطقة.

وأشاد المواطن إبراهيم بن عبدالله المانع بسهولة حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي"، والتنظيم المقدم في مركز اللقاحات بدءًا من تسجيل الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، والتي لم تستغرق من الوقت أكثر من 20 دقيقة.

وذكر المواطن علي بن محمد الشهري "أنَّ حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر التطبيق يتميز بسهولته وبخطواته الواضحة، كما أنَّ الاستقبال في مركز اللقاحات والتنظيم وتقديم الخدمات للمستفيدين كان رائعًا جدًا وعلى أرقى المستويات ".

وثمّنت المواطنة فوزيه مريح عبدالله لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتًا، مؤكدة أنّه سبق أن أصيبت بالفيروس، وأنها لم تشعر بأي أعراض -ولله الحمد- عقب تلقي اللقاح، داعية كافة أفراد المجتمع الحرص على أخذ اللقاح حماية للفرد والمجتمع.

وأبدى المقيم محمد علي محمد مصري الجنسية، إعجابه بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات، وتنظيم وتيسير في آلية الحصول المجاني على لقاح فيروس كورونا، فيما قال المواطن سعيد بن محمد الشهراني ٦٦ عامًا " إن العاملين والمتطوعين في مركز اللقاحات ضربوا أروع الأمثلة في حُسن التعامل مع جميع المستفيدين والمستفيدات سواءً كان سعوديًا أم غير سعودي, منذ دخول المركز وحتى الخروج، ورسالتي للمجتمع بسرعة المبادرة لأخذ اللقاح حماية له وأسرته ومجتمعه.