أخبار السعودية اليوم.. 51 ألف وظيفة بانتظار السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة.. ورسالة من ملك الأردن لمواطنيه تبشر بانتهاء «الفتنة»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021 م منها: 51 ألف وظيفة بانتظار السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، و رياح مغبرة وسحب رعدية على بعض المناطق غدًا الخميس، وقطار سياحي بطول 46 كم يربط بين شمال وجنوب مدينة العلا.

أبرز المهن والأنشطة المشمولة بقرارات التوطين الأخيرة..51 ألف وظيفة بانتظار السعوديين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز المهن والأنشطة التي شملها قرار التوطين في المجمعات التجارية المغلقة ومنافذ بيع التموين الكبرى والمطاعم والمقاهي.

الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة إلى الشعب الأردني: الأمير حمزة في منزله وتحت رعايتي

وجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الشعب الأردني، أكد فيها أن تحدي الأيام الماضية لم يكن هو الأصعب أو الأخطر على استقرار الوطن.

وقال الملك عبدالله الثاني، في رسالته: قهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن.

بعد إطلاقه.. ما هو مخطط «رحلة عبر الزمن» وما أهدافه وأبرز مشاريعه؟

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، اليوم الأربعاء، الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مغبرة وسحب رعدية على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، توالي ارتفاع درجات الحرارة الخميس، على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، مع تكّون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على شمال شرق المملكة.

الهيئة الملكية للعلا: قطار سياحي بطول 46 كم يربط بين شمال وجنوب المدينة

كشف المتحدث باسم الهيئة الملكية للعلا، سعد المطرفي، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كم، يربط ما بين مركز البلدة القديمة جنوبًا وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالًا.

«الأحوال المدنية»: تعديل المؤهل العلمي متاح إلكترونيًّا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنها تقدم خدمات عدة منها خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي وخدمة طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وطلب ربط السجلات للأبناء بالأم.

بالصور.. «الرويلي» يرعى حفل تخريج الدفعة 79 من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج الدورة 79 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء يفتتح معرض «سكني» بمقر الهيئة

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي معرض سكني المقام في مقر الهيئة بالرياض، الذي ينظمه برنامج سكني بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الهيئة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي.

مسؤول: التوسعة الثالثة للمسجد الحرام جاهزة لاستقبال المصلين خلال رمضان

أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، اليوم الأربعاء، عن جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، لاستقبال المصلين بكامل طاقتها الاستيعابية، خلال شهر رمضان هذا العام.

هيئة الموسيقى: 6 شروط للانضمام إلى الفرقة الوطنية للغناء الجماعي

أعلنت هيئة الموسيقى فتح باب التسجيل في «الفرقة الوطنية للغناء الجماعي» أمام الراغبين من المغنين والمغنيات السعوديين، وذلك خلال المدة من 7 أبريل الجاري حتى 30 مايو المقبل.

«الصحة»: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

مسؤول يكشف مستجدات إدخال «الفلسفة» ضمن مناهج ومقررات «التعليم»

كشف الدكتور سامي الشويرخ المشرف على مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم، مستجدات إقرار إدخال مادة الفلسفة ضمن مناهج ومقررات وزارة التعليم، تحت مسمى «التفكير الناقد».

«السعودية للشحن»: 3 أهداف تتضمنها الاتفاقية الموقعة مع اليونيسف

قال ثنيان آل ثنيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في الخطوط السعودية للشحن، إن الاتفاقية الموقعة بين الشركة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تستهدف استخدام الشحن الجوي للأغراض الإنسانية.

«الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية على «أبشر أفراد» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة .. وسقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدودتين

أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل جديدة في حادث «ضحية الكلاب» وإيقاف 241 في 7 جهات حكومية.. ولقاح أسترازينيكا «آمن»