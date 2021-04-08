السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة



سيئول 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت البلاد حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى 1758 ، فيما تعافى 432 شخصا مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 98 ألفا و360 شخصا.

// انتهى //

05:39ت م

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سيئول 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و598 إصابة.كما سجلت البلاد حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى 1758 ، فيما تعافى 432 شخصا مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 98 ألفا و360 شخصا.// انتهى //05:39ت م0027

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