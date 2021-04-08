شكرا لمتابعة خبر عن مواطن "أبكم" يتورط في قضية قذف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، وجد مواطن أبكم نفسه متهما بقذف شخص، مهددا إياه برفع دعوى قضائية ضده.

واضطرت شقيقة الشاب " الأبكم " اللجوء إلى مكتب محاماة لمعرفة موقفه القانوني، حيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأشارت شقيقة الشاب، إلى أن الشخص الذي يهدد شقيقها برفع دعوى قضائية ضده بزعم سبه وقذفه، على خلافات أسرية معهم.

ومن جانبه أوضح المحامي عاصم الملا أن القذف لا بد أن يكون بالنطق وليس بالإشارة، موضحا أن اللفظ الصريح هو الذي يعتمد بالقذف، ولا تقبل لغة الإشارة في ذلك، بحسب الوطن.

وأكد الملا أن الإشارة قد تحمل الشتم أو السب، ويكون فيها عقوبة تعزيرية، عبارة عن غرامة.