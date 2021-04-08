ترقب بين المواطنين لإعلان «أرامكو» أسعار الوقود الجديدة لشهر أبريل

يترقب المواطنون والمقيمون بشغف بالغ ما سوف تعلنه شركة "أرامكو" بشأن الأسعار الجديدة للبنزين، مساء السبت المقبل، والتي سيتم العمل بها بداية من صباح الأحد، الحادي عشر من أبريل الجاري.

وقد احتلت أسعار الوقود المنتظر الإعلان عنها، مساء السبت، صدارة اهتمامات الكثيرين من المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترقبًا لإعلان شركة عملاق النفط السعودي «أرامكو» عن الأسعار الجديدة.

ويأتي هذا الترقب في ضوء التذبذب الذي شهدته أسواق النفط العالمية مؤخرًا، تأثرًا بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية حول الملف النووي، والتصعيد التجاري بين القطبين الاقتصاديين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات بزيادة مساهمة العراق وليبيا في حجم الإنتاج العالمي.

وسادت حالة من التفاؤل، بين المواطنين، في ضوء ما أعلنه ال محافظ البنك المركزي، أمس الثلاثاء، متوقعًا أن يكون تعافي اقتصاد المملكة إيجابيا هذا العام، وهو ما يعود إلى أسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وفي حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد، قال محافظ البنك المركزي فهد المبارك إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعمًا.

وأضاف: على الرغم من أننا نضحي قليلًا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة، وفقًا لرويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم (أوبك+)، الأسبوع الماضي، على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارًا من مايو المقبل.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وجاءت أسعار شهر مارس، والتي سيتم تعديلها مساء العاشر من أبريل الجاري على النحو التالي:

– سعر بنزين 91: 1.9ريال سعودي.

– سعر بنزين 95: 2.04 ريال سعودي.

– سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

– سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

– سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، أعلنت في فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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