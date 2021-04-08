«حقوق الإنسان» تكشف جهود المملكة للحفاظ على حقوق الطفل

بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة للحفاظ على حقوق الطفل؛ حيث أوضحت الهيئة العامة لحقوق الإنسان أن المملكة أقرت اتفاقية حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16 /4/1416هـ.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة أقرت البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم الملكي رقم (م/38) والمرسوم الملكي رقم (م/39) في 18/7/1431هـ والمتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة ومن الاستغلال الجنسي.

وصدور نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3/2//1436 هـ بعد اعتمادة بقرار من مجلس الوزراء، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20/10/1437هـ برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وصدور نظام الحماية من الإيذاء، وصادقت المملكة عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال الصادرة عام 1999م، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وكذلك صادقت المملكة عام 2014 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة 1973م، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

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