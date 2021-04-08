السعودية اليوم / البرازيل تسجل 92625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3829 وفاة



برازيليا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 92625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة​​​.

// انتهى //

04:03ت م

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برازيليا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 92625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 3829 وفاة.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة​​​.// انتهى //04:03ت م0025

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