السعودية اليوم / مصر ترحب باستئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني



القاهرة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

رحبت مصر بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في بيان اليوم أن القرار الأمريكي يُسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، ويتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن القرار ينم عن اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة.

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