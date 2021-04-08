السعودية اليوم / المكسيك تسجل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أمس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 205598، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2261879.

// انتهى //

03:18ت م

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مكسيكو سيتي 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أمس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 205598، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2261879.// انتهى //03:18ت م0022

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