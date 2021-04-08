السعودية اليوم / الجهات الأمنية تقبض على مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصين من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود، ضبط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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