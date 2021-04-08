

نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

رحب المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( أونروا ) فيليب لازاريني بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس ‏المساهمة بمئة وخمسين مليون دولار للوكالة التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني.‏

وقال لازاريني في بيان صحفي:" إن الولايات المتحدة تستعيد بذلك الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم ‏للوكالة المعنية بتقديم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئي فلسطين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".‏

وأشار إلى أن استئناف التمويل الأمريكي للأونروا يأتي بعد سنوات شهدت خلالها الوكالة أزمات مالية، فاقمتها جائحة كـوفيد-‏‏19. ‏

‏// انتهى //‏

02:17ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأونروا ترحب باستئناف دعم الولايات المتحدة للاجئي فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.