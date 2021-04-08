شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تقبض على مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر.

وقبض عليهم متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصين من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود، ضبط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.