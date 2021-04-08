شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور قبل الموعد.. وراء طوابير المستفيدين بمعارض الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت «صحة الشرقية»، مستفيدي لقاح كورونا بمعارض الظهران، الالتزام بالموعد المحدد المسجل في تطبيق صحتي، لتفادي أزمة الطوابير والانتظار لفترة طويلة.

تنظيم الحركة

وأوضح المساعد العام للصحة العامة بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن أبو داهش، لـ«اليوم»، أن سبب الزحام أمام الأبواب، ليل الثلاثاء/‏ الأربعاء، هو وصول المستفيدين قبل الموعد بساعات، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية نظمت حركة السير وحدت من الازدحامات، إضافة إلى تكثيف عمل المتطوعين لتنظيم الحركة منذ دخول المستفيدين حتى خروجهم من المركز.

وكشف «أبو داهش» عن وصول عدد المستفيدين، يوميا، إلى 11 ألفا، بعد تمديد العمل لـ ٢٤ ساعة، مشيرا إلى تجاوز عدد المستفيدين من المركز ٣٤٠ ألفا منذ انطلاق العمل به وحتى الآن.

تطبيق «صحتي»

ونفى د. أبو داهش ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود لقاحات دون مواعيد، موضحا أنه لا يتم استقبال أي مستفيد دون موعد مسبق عبر صحتي، وذلك في جميع مراكز لقاحات كورونا بالمنطقة الشرقية.

وكانت وزارة الصحة، قد جددت دعوتها للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.