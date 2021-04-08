شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا فيضانات «فلوريس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نجوين شوان فوك بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا أوسماني، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا. وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيتُ نبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، راجيًا عودة المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين شوان فوك، بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا أوسماني، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.