شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الجامعات العربية».. النهوض بالتعليم العالي استجابة لمتطلبات العصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الأمير محمد بن فهد: الاهتمام بالتعليم يواكب أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، أن استضافة الجامعة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، وسط أكبر تجمع للجامعات العربية، تأتي في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة العربية السعودية للتعليم العالي وفعالياته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -.

وأشار سموه إلى أن هذا الاهتمام بالتعليم يأتي تماشيا مع أهداف المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني والذي تستهدف مؤشراته الاهتمام بالنهوض بالتعليم العالي استجابة لمتطلبات العصر الحديث، مبينا أن الجامعة وهي تستضيف هذا المؤتمر تدرك مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العالم العربي ومؤسساته من العمل العربي المشترك الذي تسعى له جامعة الدول العربية ومنظماتها.

وأضاف سموه: «يأتي هذا الاهتمام بهذا المؤتمر وانعقاده في الوقت الذي ازداد فيه التعليم الجامعي خاصة في ظل الظروف والمتغيرات المتنامية التي يشهدها العالم في كافة المجالات ومتطلباتها، ما يسهم في زيادة أعباء أكاديمية على الجامعات لإعداد طلبة قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات، إضافة إلى مسؤولية هذه الجامعات في تطوير مجتمعاتها من خلال أهدافها في خدمة المجتمع وتطوير البحث العلمي، والذي أضحى مقياسا لتطور الدول».

وقدم سموه الكريم شكره الجزيل لأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مشاركته في المؤتمر، ودعم الجامعة العربية للجامعات العربية وفعالياتها، وكذلك الأمين العام لمؤتمر الجامعات العربية د. عمرو سلامة متمنين للاتحاد التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

وشهد المؤتمر اختيار رئيس الجامعة د. عيسى الأنصاري رئيسا للمجلس التنفيذي للدورة الحالية، خلفا للرئيس السابق د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والذي سلم رئاسة المجلس التنفيذي إلى د. الأنصاري خلال المؤتمر.

من جهته أشار د. الأنصاري إلى أن استضافة الجامعة تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه العمل العربي المشترك في مجالات التعليم العالي، والذي يأتي على رأس أولويات حكومة المملكة، موضحا أن المملكة أسهمت في تطوير منظومة التعليم العالي على مستوى العالم، والعالم العربي جزء منه، وذلك بما قدمته وتقدمه في دعم المجالات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والعالمي.

وتابع أن جامعة الأمير محمد بن فهد، ومن منطلق مسؤولياتها تجاه التعليم العالي، تعتز باستضافة هذه النخبة المتميزة من قادة الفكر في الوطن العربي، للمشاركة في حدث يعد الأبرز من نوعه على مستوى الجامعات العربية.

وقدم د. الأنصاري شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس أمناء الجامعة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، على رعايته هذا المؤتمر وفعالياته.

كما قدم الشكر لسمو نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز. وقدم شكره لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط على مشاركته في هذا المؤتمر، الذي يعد رسالة واضحة على اهتمام بيت العرب، بكل خطوة عربية تجاه التطور والنمو.

من جهته، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مقدما شكره الجزيل لسمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة، مشددا على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه التعليم واستراتيجيات البحث، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة من خلال مخرجات التعليم وجودتها.