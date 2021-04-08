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نيابة عن ولي العهد.. تخريج الدفعة 79 بكلية الملك عبدالعزيز الحربية

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أمس، حفل تخريج الدورة 79 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وكان في استقباله قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن د.علي الحضيف.

وقال قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن د.علي الحضيف: إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله -عز وجل- وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهودًا كثيرة في مواجهة جائحة فيروس بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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