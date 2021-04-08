شكرا لقرائتكم خبر عن التقاعد: مليون زائر «إلكترونيا» و16 ألف مسجل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر مارس الماضي إحصاءاتها الشهرية معلنة عن وصول عدد زوار البوابة الإلكترونية لمليون زائر، وانضمام أكثر من 16 ألف مسجل جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية.

وبينت المؤسسة تزايد أعداد مُحملي تطبيقها للأجهزة الذكية لأكثر من 20 ألف تحميل، مستفيدين من تنفيذ جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق، مشيرة إلى تزايد استخراج خطابات التعريف بالمعاش الإلكترونية التي بلغت أكثر من 130 ألف تعريف، فيما بلغ عدد البطاقات التقاعدية المصدرة أكثر من 36 ألف بطاقة. وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة إنجازها أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية جرى إنهاؤها بشكل إلكتروني بالكامل ودون الحاجة لزيارة العملاء مراكز الخدمة، كما استقبلت أكثر من 44 ألف اتصال عبر مركز الاتصال، إضافة إلى تجاوبها مع ما يرد إلى حساباتها الاجتماعية من أسئلة واستفسارات.