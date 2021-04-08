شكرا لقرائتكم خبر عن 100 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأول، 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، إلى جانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق «توكلنا»، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأوضحت أمانة جدة أنها نفذت 4246 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية، رصدت خلالها 247 مخالفة، مؤكدة تواصل جهودها في تطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.