شكرا لقرائتكم خبر عن 783 مصابا بكورونا.. و«النشطة» تتجاوز الـ7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 783 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 394.952، بينهم 7044 حالة نشطة، و852 «حرجة».

وأوضحت الوزرة، أنه جرى تسجيل 417 حالة تعاف من الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 381.189 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 8 حالات وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6719 حالة.

وشددت الوزارة على أهمية المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، إصافة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.