شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 12 مسجدا مؤقتا بـ5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 59 يومًا 502 مسجد، فُتح منها 475، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة، 4 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير، ومسجد في كل من منطقة القصيم ومنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا، 6 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقتي مكة المكرمة والقصيم، ومسجدين في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك لسلامة وصحة المصلين.