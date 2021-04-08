شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف «446 كجم» أسماك وروبيان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف وبالتعاون مع مكتب الوزارة بالمحافظة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي والبلدية والشرطة، حملة رقابية على سوق الأسماك المركزي بالقطيف، أسفرت عن مصادرة وإتلاف «446» كيلو جراما من الأسماك والقبقب والروبيان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الحملة تأتي في إطار تعزيز مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع، كذلك للتأكد من صحة وسلامة الأسماك المعروضة في الأسواق، كما تهدف إلى التأكد من وجود نظام فاعل لتتبع واسترداد الأسماك ومعرفة مصادرها والحد من عمليات الغش، فضلا عن التأكد من سلامة الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وكفاءة برادات حفظ الأسماك، بالإضافة إلى أهمية التزام سيارات نقل الأسماك بتطبيق اشتراطات النقل والتأكد من التزام العاملين بالسوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19، ونظامية العمالة القائمة.

وبيَّن م. المطيري أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف «308» كيلو جرامات أسماك متنوعة و«120» كيلو جرام روبيان مستزرع و«18» كيلو جرام قبقب محظور صيدها، داعيا أصحاب المباسط إلى عدم بيع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة، وكذلك التقيد بأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بحظر القبقب لمدة ثلاثة شهور ابتداء من 15 فبراير من كل عام لإعطائه الفرصة للتكاثر ووفرة الإنتاج.