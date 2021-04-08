شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجيات متنوعة لتحسين أداء إدارات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس الإدارة التعليمي د. سامي العتيبي، الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم، التي لا تدخر وسعاً في الدفع بخارطة التعليم إلى مصاف المنافسة العالمية من خلال تسليح أبناء وبنات الوطن جيل المستقبل بمختلف ألوان العلوم والمعرفة لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، وليرفعوا علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة في كل المجالات والميادين العلمية.

وأضاف خلال ترؤسه أمس عبر المنصات الإلكترونية عن بُعد فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التعليمي في دورته الثالثه، الذي نظمته أمانة إدارة تعليم الشرقية، أن خير شاهد على ذلك خارطة البرامج والمشاريع الواسعة، التي ترسم ملامحها وتدير دفتها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعٍ ومبدع، ومن ذلك دأبت الوزارة على تبني حزمة من الإستراتيجيات، التي تصب في تطوير أداء إدارات التعليم ودورها المحوري في صناعة التغيير نحو جودة الأداء والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم وصناعة الفارق نحو تحقيق مستهدفات وزارة التعليم المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى مناقشة الأعضاء لعدد من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال كان في مقدمتها: استعراض ملخص اجتماع المجلس في دورته السابقة، تلاها وقوف أعضاء وعضوات المجلس على «المؤشرات والنتائج المتحققة في تحسين نواتج التعلم»، التي شارك في تقديمها كلٍ من مديري إدارتي الإشراف التربوي بقطاعيها البنين والبنات، وصولاً لاستعراض مكتب التعليم بالظهران ممثلاً في ثانوية الظهران الحكومية مبادرة «المساعد الرقمي».

ولفت إلى استعراض حزمة من المنجزات النوعية، التي تميزت بها إدارات ومكاتب تعليم المنطقة بعد أن حولت كثيراً من التحديات إلى منجزات بما يرفع من سقف البرامج النوعية، التي تلقي بظلالها على تحسين نواتج التعلم، منبهاً في الوقت نفسه إلى تأكيد مدير التعليم على أهمية قياس وتلمس التغذية الراجعة لكل برنامج مطبق على أرض الواقع ليتسنى تجويده والخروج بفرص تحسين تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

واختتمت فعاليات الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، إضافة لتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجان لمتابعة العمل الميداني والقيام بالزيارات المجدولة للمدارس بهدف تقديم الدعم وتذليل كل الصعوبات، وصولاً للوقوف على ما استجد من أعمال.