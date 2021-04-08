شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 1400 م بالمرحلة الثالثة لشارع شمال الناصرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لشارع شمال الناصرة في المحافظة، بطول 1400 م وعرض 60 م، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطول 700 م، وعرض 60 م، والثانية بطول 450 م، وعرض 60 م، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات على الطرق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن نطاق الإنشاء بطريق شمال الناصرة يبدأ من مدخل حي الزهراء «الشبيلي» حتى شارع الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في العوامية إلى شارع القيس بن الهيثم بحي المشتل، وستساهم هذه المشاريع التي هي قيد التنفيذ في تحسين انسيابية الحركة المرورية بالمناطق المجاورة والتخفيف من الازدحام وتسهيل حركة النقل والمرور واختصار المسافات وخدمة المشاريع الاقتصادية والسكنية إلى طريق الجبيل السريع.

وأشار إلى أن الطريق سيتضمن عناصر عديدة ومميزة تسهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن، وسيتكون من 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه، وذلك بزيادة أعداد المماشي، وإضافة مسار للدراجات، وزراعة أشجار الظل والشجيرات، إضافة إلى أعمدة إنارة تجميلية وكراسي للجلوس.

وأكد أن البلدية تولي اهتماما كبيرا بنواحي السلامة في كافة مجالات التخطيط الحضري والتنمية والتحديث التي تعمل على تنفيذها باعتبار أن سلامة وراحة أفراد المجتمع هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سائر مظاهر التمدن والتطوير ومسيرة التقدم والنماء.