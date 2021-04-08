شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الأعمال بدائري الأحساء.. و«عيون قطط» على «حرض الخرج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنف فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، مشروع استكمال الأعمال بالطريق الدائري في محافظة الأحساء بالتقاطع السادس، وتم البدء بالأعمال الترابية للطريق العرضي، وطريق الخدمة.

وضمن أعمال الصيانة لرفع مستوى السلامة على الطرق، واصل فرع النقل أعمال تركيب علامات عاكسة «عيون قطط» على طريق «حرض الخرج»، بطول 37.5 كيلو متر.

كان فرع الوزارة قد واصل أعمال تركيب أعمدة إنارة جديدة، على طريق الملك عبدالعزيز «الميناء»، وذلك ضمن أعمال صيانة شبكة الإنارة، إضافة إلى أعمال الصيانة، والعمل على نظافة الرمال نتيجة العواصف الرملية على طريق المطار.

وأنجز فرع النقل في وقت سابق 90% من أعمال رفع وإصلاح جسر النابية باتجاه الخفجي، وتم الانتهاء من الإصلاح باتجاه الدمام، وذلك ضمن أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية.