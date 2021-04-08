شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدعم سوق العمل بـ 4340 خريجاً جامعياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز 4340 خريجا وخريجة من جامعة الباحة.

وتطلع خلال رعايته أمس «عن بعد»، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلابها وطالباتها في جميع التخصصات والبرامج الطبية، والعلميّة، والنظريّة، من الخريجين والخريجات أن يكونوا في مستوى طموح وطنهم كونهم أملا مشرقا لمستقبل واعد.

وقال الأمير حسام: «لم يكن التعليمُ بمعزلٍ عن كيان هذا الوطن الغالي منذ أن أسّس بنيانه، وثبّت دعائمه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ لأنه عنوان التقدم، وبوابة الازدهار، وبه تنهض الأمم، فأسُّست المدارس، وبُنيت المعاهد، وأُقيمت المراكز، وأنشئت الجامعات، وغدت بلادنا المباركة منارة معرفيّة، ومركز إشعاعٍ علمي وثقافي».

وأكد أمير منطقة الباحة أن التعليم بجميع مستوياته ومخرجاته، ظلّ ولم يزل من أولى أولويات دولتنا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ظل ما يلقى التعليم من الرعاية، والاهتمام، والدعم المتواصل.

ولفت الأمير حسام بن سعود إلى أن الرؤية الوطنية 2030 حفلت بكلّ ما يتصل بالتعليم، بتطوير منظومته التعليمية والتربوية على كافة المستويات، بالتناغم مع ما يشهده العالم المتقدّم من تطورات متلاحقة سواء كانت معرفيّة، أو علميّة، أو ثورة تكنولوجيّة.