شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بمكة تعلن جاهزيتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت ١٠ مستشفيات و٨٢ مركزا صحيا بمكة المكرمة كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل مع كافة الحالات وفق الإجراءات الاحترازية، وستعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل، إذ تعمل كل وردية ٦ ساعات بواقع 4 ورديات خلال ٢٤ ساعة في تقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عاليين.

كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال رمضان على تقديم لقاح كورونا طبقا للمسجلين في تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، إضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

ورفع التجمع الصحي عدد أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة بزيادة 3 أضعاف لمواكبة أي طارئ وتجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ وتوفير غرف عزل في جميع المراكز مع استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية واستمرار بنوك الدم في استقبال المتبرعين بحسب الأوقات المحددة في كل مستشفى.