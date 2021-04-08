شكرا لقرائتكم خبر عن تربويون يقترحون «عن بُعد» للفصل الصيفي للثانويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اقترح تربويون على وزارة التعليم تنفيذ الفصل الصيفي لطلاب الثانوية في إجازة صيف هذا العام عبر نظام (التعليم عن بُعد).

ويرى محمد موسى محلي وفايز أحمد الحارثي وسلطان محمد اللحياني عبر "الخليج 365" أن الوزارة كانت تقيم في كل إجازة صيف فصلًا صيفيًا خاصًا لطلاب الثانوية ولطلاب الصف الثالث ثانوي المتخرجين وتعتمد تنفيذه في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مشيرين إلى أن البرنامج توقف منذ صيف العام الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا.

وأضافوا أن النجاح الذي تحقق من خلال نظام التعليم عن بُعد الذي طبقته الوزارة منذ بدء الجائحة واستمر حتى هذا العام الدراسي فرصة سانحة لاعتماد إقامة فصل صيفي خاصة في ظل الأمر القاضي بتقديم الاختبارات والذي سوف ينتهي معه العام الدراسي في شهر رمضان. مشيرين إلى وجود متسع من الوقت يمتد لأكثر من ٣ أشهر كافية لإقامة فصل صيفي.

وأبانوا أن فصل الصيف يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في غالبية مدن ومحافظات المملكة مشيرين إلى أن إقامة الفصل الصيفي عن بُعد وعبر منصة مدرستي سوف يساعد الطلاب على التعلم واجتياز المواد الدراسية وسط أجواء تعليمية وتربوية جيدة ويحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.