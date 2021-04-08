السعودية | التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

إلى ذلك، أكد التحالف أن محاولات الميليشيات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كما أنها تمثل جرائم حرب.

وأوضح التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

كان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.