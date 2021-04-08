وزير الإعلام يدشن منصة هيئة الإذاعة والتليفزيون الرقمية

أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون منصتها الرقمية للمحتوى البرامجي والإذاعي «الأولى»، وكذلك إطلاق برامج دورة رمضان المقبل لقنواتها التليفزيونية ومحطاتها الاذاعية، وذلك في حفل التدشين على شرف وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون الدكتور ماجد القصبي. وبحضور نخب ثقافية وإعلامية في مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون في الرياض.

وضمت الدورة الرمضانية باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعدد كبير من نجوم المملكة والعالم العربي. في قوالب منوعة لإرضاء اهتمامات ورغبات المشاهدين.

من جهته أشاد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، بالتطور الملموس الذي شهدته هيئة الإذاعة والتليفزيون، مبينًا أن مسيرة النجاح التي ينشدها المجتمع السعودي من منصات هيئة الإذاعة والتليفزيون تحتاج إلى مواصلة بذل الجهود والسير بشكل متوازٍ مع مرحلة التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في كل قطاعاتها توافقًا مع رؤية 2030م.

وبين الدكتور القصبي في كلمته أن المحتوى المميز هو من يفرض نفسه، لذلك ينبغي على الإعلام تحقيق رسالة مهمة تتطلب الالتزام والمسؤولية وفي نفس الوقت الابداع والابتكار. وشكر الدكتور القصبي منسوبي هيئة الإذاعة والتليفزيون على جهودهم التي أثمرت عن نجاح دور يناير البرامجية وتمنى أن تواصل دورة رمضان مسيرة النجاحات والتطور الذي تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون.

من جانبه قال محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، إن الدورة الرمضانية تمت برمجتها لتلامس اهتمامات الناس وتكون قريبة منهم. وإن التنوع الذي فيها يسعى لإرضاء الشريحة الأكبر من الجمهور.

وأوضح الحارثي أن اطلاق منصة (الأولى) تهدف إلى الاستفادة من حجم البرامج الكبير على قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون والاستفادة أيضًا من الأرشيف الضخم التي تمتلكه الهيئة ويعتبر واحد من أهم أصولها.

مسلسلات متميزة على السعودية في رمضان 2021

تعرض قناة السعودية 4 مسلسلات كوميدية؛ يأتي في مقدمتها مسلسل (باركود) لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، ويتناول مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا.

ذلك بالإضافة إلى مسلسل (إسعاف) لشجاع نشاط وحسين اليحيى ونايف الظفيري، والذي يروي قصة فريق من المسعفين تتغير حياتهم بقدوم مدير جديد لمركز الإسعاف الذي يعملون به.

ويأتي مسلسل (مالي شغل بالسوق) لشبيب الخليفة وإيلاف محمد وريما محمد وفاطمة الشريف، والذي يسلّط الضوء على مواقف طريفة تجمع أربع فتيات تعملن في محلات بيع التجزئة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل (العيلة) لإبراهيم الحجاج ودارين البايض، يعود مجددًا على شاشة السعودية في موسمه الثاني، ليعرض المشاكل التي تواجه عائلة مكونة من أسرتين يعيشون في شقة ابنهم.

من جهة أخرى تعرض السعودية مسلسل الدراما الكويتي مطر صيف لسعد الفرج وحصة النبهان ومشاري المجيبل ونور، والذي يروي قصة أب يعاني جحود أبنائه بعد أن تتوفى زوجته.

بجانب مسلسل الدراما الكويتي (الناموس)، والذي يضم كوكبة هائلة من النجوم، أبرزهم جاسم النبهان ومحمد المنصور وهيفاء عادل وبثينة الرئيسي وفيصل العميري. وتدور أحداث (الناموس) في فترة السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث تقع جريمة قتل غامضة تحاول التحقيقات الكشف عنها.

برامج استثنائية على السعودية في رمضان 2021

وانطلاقًا من حرصها على تقديم محتوى ثري، تتواجد 8 برامج على شاشة السعودية في رمضان؛ حيث يعود نواف الهويمل ليقدّم قصص التراث الشعبي مدعمّة بمشاهد تمثيلية في الموسم الثاني لبرنامج (علوم الأولين).

ويقدّم ماجد مطرب فواز النسخة المطوّرة من برنامج المسابقات الشهير (الديرة) في حلته الجديدة.

ذلك بجانب البرنامج الحواري (المسار)، الذي يكتب سيرة ذاتية للضيوف على الهواء مباشرة من خلال عدد من الأسئلة يتم الإجابة عنها بشكل مفصّل.

كما يعود الشيخ د. سعد الشثري في الموسم الثاني من برنامج (الأيام الخالية)، يسرد فيه سيرة الخلفاء الراشدين ويستخلص الدروس المستفادة منها.

ويأتي برنامجين آخرين ضمن قائمة البرامج الدينية والوثائقية على السعودية في رمضان 2021، وهي: (المساجد التاريخية) و(أعلام الحرمين).

وتعرض السعودية أيضًا البرنامج الاجتماعي (الناس للناس)، الذي يجسّد فيه محمد النحيت أروع المواقف التي يعيشها الإنسان من خلال أبطال تخطّت الصعاب.

أما الشيف راكان العريفي، فسيقدم على قناة السعودية طرقًا ذكية للاستفادة من بقايا الطعام في البرنامج المميز (طبخ بلا هدر).

مسلسلات ضخمة على SBC في رمضان 2021

وتسعى قناة SBC إلى تقديم أفكار برامجية استثنائية مميزة؛ حيث تعرض 6 مسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل المنتظر (الديك الأزرق)، والذي يجمع النجمين عبدالله السدحان وبيومي فؤاد للمرة الأولى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل تتغير حياته بعد أن يكتشف مفاجأة في الورشة التي ورثها عن جده الشغوف بعلم البصريات.

ذلك بالإضافة إلى الموسم الثاني من مسلسل الأكشن السعودي الأول من نوعه بالمملكة (اختراق)، والذي يعد أضخم إنتاج سعودي مصري، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم طلال السدر وأحمد عيد ومي سليم ونضال نجم. ويروي (اختراق 2) أحداث مشتعلة لطبيب سعودي اتهم في حادث إرهابي بأوروبا.

بجانب مسلسل (عيادة سكنية) لتركي المحسن ونواف الظفيري ونورة العنبر، والذي يروي قصة أخوين؛ أحدهما طبيب نفسي والآخر جراح تجميل، يقرر جدهما فتح عيادة خاصة لهما في عمارة سكنية بعد أن يتم الاستغناء عنهما في المستشفى الذي كانا يعملان فيه.

كما تعرض SBC مسلسل الدراما المصري (ولاد ناس)، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد وفيق وصبري فواز ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وإيهاب فهمي. ويسلّط (ولاد ناس) الضوء على العلاقة بين الآباء والأبناء، والتي تتكشّف عقب حادث تصادم باص مدرسة وسيارة نقل، يتسبب في نقل الجميع إلى المستشفى بين الحياة والموت.

من جهة تقدم قناة SBC المسلسل الكوميديا المصري (فارس بلا جواز) لمصطفى قمر ومي سليم ومحمد ثروت، والذي يروي قصة رجل تضطره الظروف للبحث عن عروسة حتى يحصل على ثروة والده.

وايضًا تعرض القناة مسلسل الرسوم المتحركة (الرحلة)، الذي يقدّم الأحاديث النبوية بشكل مبسّط للأطفال.

برامج شيقة على SBC في رمضان 2021

وفي عرضها البرامجي الجديد تقدم قناة SBC 9 برامج تغطّي جميع اهتمامات المشاهد، أبرزها البرنامج الكوميدي (كروموسوم) لعبد المجيد الكناني، والذي يتناول مواقف من حياة المجتمع السعودي في مجموعة من الاسكتشات المميزة.

ويعود هشام الهويش ليقدّم الموسم الثالث من برنامج المسابقات المميز(لا تقولها) بعد النجاح الكبير لموسميه السابقين.

ويقدّم الشيف إبراهيم زينل عددًا من الأكلات الصحية في الموسم الثاني من (شي غورميه).

كما يأتي البرنامج المميز (مقابلة إلا ربع)، الذي يقدمه محمد بازيد؛ حيث يجري حوارات استثنائية مع ضيوفه في وجود دمية متحركة.

وتحت قائمة البرامج الاجتماعية على SBC في رمضان 2021، يأتي برنامجا (تجربة فريدة)، الذي يعرض تجارب لشخصيات من جنسيات مختلفة تعيش في المملكة، و(طفلي لا يفعلها) الذي يرصد ردود فعل الأطفال تجاه مواقف مفتعلة يوضع فيها الطفل بالاتفاق مع أهله.

إضافة إلى ذلك تأتي البرامج الوثائقية (ليلى وإعمار الأرض)، وبرنامج المسابقات (تحدي المشاهير).