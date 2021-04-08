راصد جوي: أمطار متفاوتة على بعض المناطق.. بدءًا من الخميس

توقّع الراصد الجوي أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، سقوط أمطار متفاوتة على أنحاء متفرقة من المملكة، بداية من غد الخميس.

وعبر حسابها على تويتر، قال الصخري: بمشيئة الله.. فرص أمطار متفاوتة الخميس والجمعة، على نواحي شرق منطقتي عسير والباحة، وشرق الطائف، ونواحي المهد.

ولفت الصخري إلى فرص سقوط أمطار خفيفة غالبًا ومتفرقة نواحي منطقتي حائل والقصيم، إلى (لينه وحفر الباطن، والصمان وعفيف والدوادمي، وشقراء والغاطن والزلفي، والمجمعة).

كما ذكر الصخري، أن العواصف الترابية واردة.

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