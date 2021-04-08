هل يمكن لخليجية متزوجة من مواطن فتح حساب بـ«أبشر»؟.. المنصة تجيب

حددت منصة أبشر، طريقة فتح حساب بمنصته للخليجية المتزوجة من مواطن.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيدة في هذه الحالة يمكنها زيارة منصة أبشر أفراد واختيار أيقونة «مستخدم جديد»، مشيرة إلى أنه يتم دخول المنصة عبر «الضغط هنا»:

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من مواطن قال فيه: زوجتي خليجية واستخرجت كارت عائلة، لكن ليس لديها حساب بمنصة أبشر، فكيف يتم عمل حساب لها؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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