السعودية اليوم / تونس تسجل 1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1951 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 264 ألفا و 994 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و 87 حالة.

// انتهى //

23:59ت م

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تونس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 48 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 264 ألفا و 994 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و 87 حالة.// انتهى //23:59ت م0337

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