السعودية اليوم / الجزائر تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 125 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3116, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 82192.

// انتهى //

23:43ت م

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الجزائر 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 118004.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3116, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 82192.// انتهى //23:43ت م0336

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