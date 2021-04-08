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شكرا لقرائتكم المرور يضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى النسيم بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08
المرور يضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى النسيم بالأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
قاد بلاغ المرور السعودي إلى ضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى حي النسيم في الأحساء، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة المرورية وتعليمات الأمن والسلامة.
وبحسب البلاغ الذي رفعه أحد الأشخاص بالفيديو على حساب المرور في تويتر، قاد الشخصان بتهور ودون مراعاة لقواعد المرور.
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