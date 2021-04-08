المرور يضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى النسيم بالأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد بلاغ المرور السعودي إلى ضبط قائدي مركبتين تسابقا في ممشى حي النسيم في الأحساء، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة المرورية وتعليمات الأمن والسلامة.

وبحسب البلاغ الذي رفعه أحد الأشخاص بالفيديو على حساب المرور في تويتر، قاد الشخصان بتهور ودون مراعاة لقواعد المرور.



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