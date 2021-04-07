شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الأمن السيبراني» يناقش التهديدات السيبرانية خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أعمالها اليوم، تحت عنوان «واقع الفضاء السيبراني اليوم وغدا»، بمشاركة أكثر من 20 متحدثا دوليا رفيع المستوى، ومتابعة عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الشركات العالمية، ومختصي القطاع العام والخاص.

وناقشت جلسات الحوار؛ أثر التهديدات السيبرانية خلال جائحة كورونا، وتعزيز الصمود وأهمية حماية البنى الحيوية، ومستقبل الأمن السيبراني العالمي في ظل الجائحة، والأساليب المستدامة للحفاظ على الثقة في التقنيات الناشئة، كما سلط الحوار الافتراضي الضوء على الآثار السيبرانية الناتجة عن الجائحة لقطاعي الصحة والخدمات المالية، والدروس المستفادة من أبرز الاختراقات.

وشهد المنتدى، عددًا من المشاركات الثرية حول الأمن السيبراني، منها ما تناوله هانز-بول رئيس مجلس الإدارة لشركة (BCG) العالمية، حول أهمية تضافر الجهود الدولية لعالم سيبراني أكثر أمانًا، وواقع التهديدات السيبرانية، علاوة على مشاركة شك روبنز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (Cisco Systems) العالمية.

واستعرض خلالها الفرص الاستراتيجية العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومشاركة أخرى لكيفن مانديا الرئيس التنفيذي لشركة (FireEye) العالمية، تحدث فيها عما واجهته المنظمات التجارية والحكومات من تحديات جديدة للأمن السيبراني، استنادًا إلى تجارب الخطوط الأمامية لأكبر الأحداث العالمية، وعلى رأسها الهجوم على Solarwinds.

كما ألقى محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي كلمة خلال المنتدى، تطرق فيها إلى التوسع في الاستخدام العالمي للتقنيات الشبكية والرقمية بشكل كبير خلال الجائحة، والواقع الجديد الذي يتطلب مزيدا من التعاون على كل المستويات، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة ظهر التركيز على التعاون الدولي بطرق متعددة، لكن جوهر التركيز هو المعرفة الأساسية بأن الفضاء السيبراني يتجاوز الحدود الجغرافية للدول، وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الدوليين، لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة وحماية مصالحها الحيوية.

يأتي تنظيم الحوار الافتراضي في إطار تحقيق مستهدفات الهيئة نحو تعزيز الشراكات والتعاون الدولي في رفع الوعي حول أهم القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني ومتزامناً مع الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني، بسبب التهديدات السيبرانية التي تواجه العالم، والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة؛ لتعزيز أمنها السيبراني، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق؛ يمكّن النمو والازدهار، ويدعم استثمار الفرص الاقتصادية والتنموية العديدة، التي تتيحها التغيرات التقنية المتسارعة، التي يشهدها العالم اليوم.

كما شارك في أعمال الحوار الافتراضي رئيس مجلس الإدارة لشركة (BCG) العالمية هانز-بول، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (Cisco Systems) العالمية شك روبنز، ورئيس وحدة الجرائم السيبرانية في منظمة الإنتربول كرق جونز، والمدير التنفيذي للمعلومات بمنظمة الصحة العالمية برناردو ماريانو، والرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك (Credit Suisse) الدكتورة نانتي، والرئيس التنفيذي لشركة (FireEye) العالمية كيفن مانديا، ورئيس المجموعة التنفيذي لأمن المعلومات في بنك (HSBC) السيدة مونيك شيفاناندان، والمؤسس والرئيس للأبحاث في معهد (SANS) آلان بالر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (Palo Alto) نيكش أرورا.