شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد التفاصيل.. إغلاق 5 منشآت مخالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات التفتيشية لبلدية الخبر مع اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لعدد من الجهات الحكومية، مساء اليوم، عن إغلاق 5 منشآت تجارية لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية الوقائية من « كورونا »، وجاءت هذه الإغلاقات ضمن جولات إضافية بالفترة المسائية على الأسواق والمطاعم والمقاهي.

وأكد رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، لـ"اليوم"، التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو البلدية مع اللجنة المشكلة، مبينا أنه رصد فقط 5 منشآت تجارية مخالفة حيث تم إغلاقها اليوم بمواقع مختلفة ضمن الجولات الإضافية بالفترة المسائية.

وأضاف أن هناك خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق «توكلنا»، إضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، ومضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكل البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وشدد "الزايدي"، على عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، التي سيكون نتيجتها الإغلاق الفوري للمنشأة، وتطبيق لائحة الغرامات بحقها، مع استمرار الجولات الرقابية على مدار اليوم، تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتوجيهات أمين الشرقية م. فهد الجبير، بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ لمكافحة «كورونا» في كل المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.