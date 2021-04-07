محمد بن زايد: نقف إلى جانب الليبيين ونثق بقدرتهم على تجاوز التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقوف الإمارات إلى جانب الليبيين، معبرا عن ثقته في قدرتهم على تجاوز كل التحديات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة".

وأضاف: "نقف إلى جانب الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات".

وتابع: "تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة".

وكان رئيس الحكومة الليبية قد بدأ جولة خليجية في إطار مساعيه لتوحيد الموقف الخليجي حول ملف بلاده.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد حمودة إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقة بين كل الدول على أساس "الاحترام المتبادل".

وتعد زيارة الدبيبة الخارجية هي الثانية له منذ توليه منصبه، بعد زيارة القاهرة، والتي التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.