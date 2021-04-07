شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الخدمات والبلديات لـ الخليج 365: منع البسطات إجراء احترازي وأعددنا لرمضان خطة متكاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف لـ«الخليج 365» وكيل الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة محافظة الطائف المهندس فيصل الزهراني أن الأمانة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد وذلك بمنع جميع البسطات في الأحياء السكنية والأسواق، باستثناء البسطات المؤقتة بالمنطقة التاريخية، إذ تم تقليل أحجامها وتطبيق التباعد بين أصحابها.

وأوضح الزهراني أن الأمانة أعدت خطة متكاملة لشهر رمضان المبارك، وسيتم إيقاع أقصى العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية وكذلك المخالفات الصحية، إذ تم تكثيف الجولات الرقابية وزيادة عدد المراقبين وعدد الورديات. وأهاب الزهراني بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق مركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو القنوات الرسمية لأمانة الطائف.

جاء ذلك ردا على استفسار "الخليج 365" بخصوص البسطات في شهر رمضان المبارك، والإجراءات التي ستتخذها الأمانة في هذا الجانب، وما إذا كان سيتم السماح أو المنع لأصحابها.