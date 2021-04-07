شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يضيف إصدار تصاريح العمرة والحج في التحديث الأخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد تطبيق «توكلنا» خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة في تحديثه الأخير الذي أطلقه اليوم (الأربعاء) وكذلك خدمة إدارة المرافقين لتصاريح الحج والعمرة أيضا.

وكان نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط قد أوضح في حديث تلفزيوني مع قناة الإخبارية أن وزارة الحج لديها خطوة مستقبلية لنقل تطبيق «اعتمرنا» وضمه مع تطبيق «توكلنا» لتصبح جميع تصاريح الصلاة والعمرة والحج من خلاله فقط.

يذكر أن وزراة الحج والعمرة قد أعلنت الضوابط الجديدة للحصول على تصاريح الصلاة في الحرمين الشريفين، حيث قُصرت على الذين أتموا جرعتي اللقاح أو الذين مضى على جرعتهم الأولى من اللقاح 14 يوما، حيث اعتمدت تطبيق «توكلنا» للتأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح وكذلك عند الدخول إلى الحرمين الشريفين.