شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يحذر من ارتفاع الحالات الحرجة ووفيات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور سعيد البقمي، من زيادة أعداد الحالات الحرجة المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأكد، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الحالات الحرجة وصلت إلى 852 حالة، بما يمثل 12% من إجمالي الحالات النشطة،كما ارتفعت عدد الوفيات.

ولفت إلى أن المملكة لاتزال حاليا تحت مستوى الأمان، إلا أنه يجب التكاتف للسيطرة على تزايد الحالات التي تحدث مؤخراً، وذلك من خلال أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.